Сегодня в Самаре Дания сыграет с Австралией

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Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдут три матча. Это противостояние Дания – Австралия в Самаре. Матч начнется в 15:00 по московскому времени. Победа гарантирует скандинавам выход в 1/8 финала.Также свои силы испытают сборные Франции и Перу, и ожидается поединок Аргентина – Хорватия.