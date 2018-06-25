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Самарский оракул коза Забияка сделала предсказание на сегодняшний матч. Белая козочка предсказала победу России в матче с Уругваем, сообщают в группе Самарского зоопарка. Предсказательница выбирала из трех мисок с едой: обозначенных флагами обеих стран и табличкой "ничья".