Самарские росгвардейцы спасли болельщика и помогли ему успеть на фан-фест

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Возвращаясь к месту швартовки после патрулирования акватории речного вокзала Самары, бойцы ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Самарской области прапорщик Павел Ф. и младший сержант Владислав Ф. стали очевидцами ЧП: один из пассажиров причалившего к пирсу гражданского катера, торопившийся сойти с борта, оступился и упал в воду, ударившись головой. Ситуация была критической – пострадавший начал захлебываться и тонуть.Прыгать в реку было нельзя – в опасной близости от места происшествия находился еще один катер с работающим гребным винтом – однако росгвардейцы не растерялись ни на секунду. Прапорщик Павел Ф. бросил тонувшему мужчине спасательный круг и стал вытаскивать его из воды, а младший сержант Владислав Ф. тем временем заглушил двигатель катера, винт которого представлял опасность. После того, как пострадавший был поднят, росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь.Мужчина быстро пришел в себя. Как выяснилось, он очень спешил на фан-фест, где его ждали друзья, чтобы всем вместе посмотреть футбольный матч на большом экране. Сотрудники Росгвардии дали гражданину сухую тельняшку, и он успел на встречу.Спустя некоторое время болельщик разыскал бойцов ОМОН, чтобы еще раз их поблагодарить, сообщает пресс-служба ведомства.