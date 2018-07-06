Самара заняла 4 место в России по объему турпотока среди городов-организаторов ЧМ-2018

573

По предварительным данным, опубликованным Федеральным агентством по туризму, среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм Самара находится на 4 месте по числу прибывших на групповые матчи туристов.За первые 2 недели турпоток в российскую столицу составил более 2,7 млн. человек, в Санкт-Петербург – 600 тыс., в Сочи – 519 тыс., в Самару – 224 тыс., в Ростов-на-Дону – 190 тыс., в Казань – 180 тыс., в Екатеринбург – 165 тыс., в Саранск – 160 тыс., в Калининград – 130 тыс., в Нижний Новгород – 120 тыс., в Волгоград – 111 тыс. туристов.Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%, по Самаре этот показатель по предварительным данным находится на уровне 100%.Всего в Самарской области по состоянию на 5 июля 2018 года 424 объекта размещения, имеющие действующие свидетельства о классификации на 14656 номеров и 34427 мест, в Самаре расположено 202 гостиницы и иных средств размещения с номерным фондом 5969 номеров и 12753 мест.Туристы также размещаются в квартирах и на борту стоящих на речном вокзале флотелей, сообщает пресс-служба облправительства.