С начала ЧМ кафе и рестораны Самары обслужили 1 миллион 100 тысяч человек
9 июля 2018 13:32
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С 14 июня по 8 июля бары, кафе и рестораны города-организатора Самары обслужили 1 миллион 100 тысяч человек!
Наши официанты общаются с гостями на нескольких языках - английском, испанском, французском, португальском и других языках, сообщает в твиттере Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара.
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