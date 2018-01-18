Роспотребнадзор откроет горячую линию перед ЧМ-2018
18 января 2018 10:59
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Горячая линия Роспотребнадзора по вопросу гостиничного обслуживания в преддверии чемпионата мира по футболу начнет работать с 22 января, сообщается на сайте ведомства в четверг.
В Роспотребнадзоре напомнили о предельной стоимости гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проведения чемпионата.
«В период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ», – говорится в сообщении. За нарушение цен, регулируемых государством, предусмотрена административная ответственность, добавили в ведомстве, пишут "Известия".
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