Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля

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Сегодня, в среду 11 июля, мероприятия начнутся в 20:00, с этого времени на площадь начнут пускать зрителей (6+). Вход на площадь Куйбышева свободный для всех.На сцене выступят певицы: Ирина Сигал, Мария Феофанова, Ольга Безрукова и Евгения Белоусова.Затем, в 22:00 - прямая трансляция на большом экране матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.С 23:50 до 0:45 – диджей-сет.