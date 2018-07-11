Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
11 июля 2018 10:09
151
Сегодня, в среду 11 июля, мероприятия начнутся в 20:00, с этого времени на площадь начнут пускать зрителей (6+). Вход на площадь Куйбышева свободный для всех.
На сцене выступят певицы: Ирина Сигал, Мария Феофанова, Ольга Безрукова и Евгения Белоусова.
Затем, в 22:00 - прямая трансляция на большом экране матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.
С 23:50 до 0:45 – диджей-сет.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
11 июля 2018 12:53
Только 2% жителей Автограда посетили матчи чемпионата на «Самара Арене» ЧМ-2018
33
11 июля 2018 10:09
Состоится трансляция полуфинала между сборными Англии и Хорватии. ЧМ-2018
151
11 июля 2018 09:55
Кроме того, президент России приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа. ЧМ-2018
113
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7362
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7882
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7685
Спорт в регионе
10 июля 2018 21:26
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" от 4000 рублей. Спорт в регионе
459
10 июля 2018 21:01
Соревнования пройдут до 18 июля. Спорт в регионе
397
10 июля 2018 17:23
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара». Спорт в регионе
219
10 июля 2018 14:35
В них принимали участие 80 спортсменов из 15 стран. Спорт в регионе
342
10 июля 2018 14:30
Вид испытания: стрельба из электронного оружия из положения сидя. Спорт в регионе
238
10 июля 2018 13:42
Экспозиция расположится в ТЦ "Гудок". Спорт в регионе
185
10 июля 2018 10:37
Футболисты проводят контрольные игры в Австрии. Спорт в регионе
220
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
242
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
438
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1964
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2387
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
931
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1060
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
828
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2546
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1603
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2785
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
217
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
570
Мероприятия