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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня

27 июня 2018 12:20
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Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча.

В среду, 27 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16 часов, сообщает АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».
На сцене выступят группы «Джаз Свей», «Джой Бэнд» и духовой квартет.

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фестиваля болельщиков развлекут музыкальной программой (6+).

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