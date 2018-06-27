Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня

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В среду, 27 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16 часов, сообщает АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».На сцене выступят группы «Джаз Свей», «Джой Бэнд» и духовой квартет.На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фестиваля болельщиков развлекут музыкальной программой (6+).