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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах

18 июня 2018 12:39
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Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах
Отели и поисковые системы по-разному отвечают на вопрос, можно ли у них поселиться «под футбольный матч».

Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах. Прежде всего это касается отелей с высокими звездочными категориями, но проживание доступно и в более бюджетных гостиницах удаленных районов и в центре города.

Самарские гостиницы распроданы. Об этом в один голос говорят и чиновники, и представители гостиничного бизнеса. «Бронь объектов размещения по Самаре, по данным систем бронирования, составляет от 59 до 75% в зависимости от дня матча», — рассказали в областном правительстве. Участники же рынка говорят, что ситуация для них еще более оптимистична, а фактически мест уже нет.

Но поисковые системы свидетельствуют о том, что явно восторженные публичные заявления отельеров не совсем верны в части недоступности номеров. Доступность варьируется в зависимости от матча, пишет "СО ОНЛАЙН".
 
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Комментарии



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Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах
Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах
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