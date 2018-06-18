Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах
18 июня 2018 12:39
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Прилетающие в Самару туристы вопреки прогнозам аналитиков, отельеров и СМИ могут найти себе места в гостиницах. Прежде всего это касается отелей с высокими звездочными категориями, но проживание доступно и в более бюджетных гостиницах удаленных районов и в центре города.
Самарские гостиницы распроданы. Об этом в один голос говорят и чиновники, и представители гостиничного бизнеса. «Бронь объектов размещения по Самаре, по данным систем бронирования, составляет от 59 до 75% в зависимости от дня матча», — рассказали в областном правительстве. Участники же рынка говорят, что ситуация для них еще более оптимистична, а фактически мест уже нет.
Но поисковые системы свидетельствуют о том, что явно восторженные публичные заявления отельеров не совсем верны в части недоступности номеров. Доступность варьируется в зависимости от матча, пишет "СО ОНЛАЙН".
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