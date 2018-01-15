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Поле на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут стелить в начале марта

15 января 2018 13:15
27
Поле на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут стелить в начале марта К тестовым матчам все будет готово.
К тестовым матчам все будет готово.

Поле на стадионе «Самара Арена» будут стелить в начале марта, на прорастание и укрепление газона потребуется 21 день.

Об этом сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник. К тестовым матчам, которые начнутся на стадионе для чемпионата мира по футболу уже в апреле, поле будет готово.

Напомним, в начале месяца на стадионе начали собирать деревянно-металлический каркас для временного парника - для предотвращения промерзания верхнего слоя почвы футбольного поля. Под тентами будут работать обогреватели, чтобы приблизить начало работ по укладке рулонного газона, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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