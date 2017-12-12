Подоснову для монтажа покрытия крыши стадиона "Самара-Арена" подготовят до конца декабря 2017 года
12 декабря 2017 12:35
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Этот процесс завершает этап монтажа кровельных металлоконструкций стадиона, сообщает ФГУП "Спорт-Ин". Вместо мощного 350-тонного крана теперь в работе используются легкие колесные краны. строители устанавливают продольные металлические балки, которые нужны для того, чтобы сформировать подоснову для будущего монтажа покрытия крыши стадиона.
По прогнозам специалистов, эти работы буду закончены до конца декабря 2017 года, пишет Сити-Траффик.
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