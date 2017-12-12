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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Подоснову для монтажа покрытия крыши стадиона "Самара-Арена" подготовят до конца декабря 2017 года

12 декабря 2017 12:35
127
Подоснову для монтажа покрытия крыши стадиона
Строители приступили к установке "прогонов" на козырьках зрительских трибун.

Этот процесс завершает этап монтажа кровельных металлоконструкций стадиона, сообщает ФГУП "Спорт-Ин". Вместо мощного 350-тонного крана теперь в работе используются легкие колесные краны. строители устанавливают продольные металлические балки, которые нужны для того, чтобы сформировать подоснову для будущего монтажа покрытия крыши стадиона.

По прогнозам специалистов, эти работы буду закончены до конца декабря 2017 года, пишет Сити-Траффик.
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Комментарии



ЧМ-2018
12 декабря 2017  12:35
Подоснову для монтажа покрытия крыши стадиона
Подоснову для монтажа покрытия крыши стадиона "Самара-Арена" подготовят до конца декабря 2017 года
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