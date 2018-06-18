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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Первый матч мундиаля в Самаре посетили 41432 человека

18 июня 2018 09:28
Первый матч мундиаля в Самаре посетили 41432 человека Осталось принять еще 5 игр.
Осталось принять еще 5 игр.

Самара провела первый матч мундиаля. В рамках Чемпионата мира по футболу городу осталось принять еще 5 игр. Три из них — матчи группового этапа, а также 1\4 и 1\8 финала. Сегодня на «Самара Арене» сыграли Сербия и Коста-Рика (1:0). Игру посетили 41432 человека, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: твиттер Департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
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Комментарии



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