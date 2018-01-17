ПСО «Казань» опровергло информацию о наличии трещин на стадионе «Самара Арена»
17 января 2018 10:32
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ПСО «Казань» сообщило, что информация о наличии трещин на строящемся здании стадиона «Самара Арена», оказалась ложной.
Ранее в соцсетях появилось фото, на котором видны трещины на здании стадиона к ЧМ-2018 в Самаре.
Пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская опровергла информацию о трещинах на здании «Самара Арены», пишет «Коммерсантъ Самара».
«Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D»,— сообщила собеседник издания.
Напомним, Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Самара Арена» примет шесть игр мирового футбольного первенства – четыре матча группового этапа, матч одной восьмой и четвертьфинал. Подрядчиком строительства стадиона выступает ПСО «Казань».
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