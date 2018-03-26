На стадионе «Самара Арена» разбирают парник на поле
26 марта 2018 09:41
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Это стало возможным благодаря погодным условиям: в Самаре наконец-то стало теплеть. Синоптики даже обещают плюсовые температуры на предстоящей рабочей неделе.
Сейчас на спортивной арене рабочие убирают парник с поля, пишет 63.ру.
Изначально планировалось, что газон начнут укладывать в марте. Подрядчики рассчитывали на потепление уже в первой половине месяца. Однако погода внесла свои коррективы в график работ по обустройству поля. Укладывать травяное покрытие, которое вырастили в Германии, подрядчик начнет при нормативных температурах.
На прошлой неделе на «Самара Арене» побывала комиссия FIFA и оргкомитета «Россия 2018». Они признали, что отставание в сроках строительства стадиона есть, но призвали общественность не драматизировать ситуацию. Главное спортсооружение Самары подрядчик обещает сдать в эксплуатацию в конце апреля.
Судя по всему, это должно произойти до 28 апреля. Именно на этот день, по словам вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который в феврале инспектировал объекты мундиаля в Самаре, назначен первый тестовый матч. Газон испытают на прочность футболисты самарского клуба «Крылья Советов».
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