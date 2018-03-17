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На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018

17 марта 2018 11:32
74
На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018 Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов.
Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов.

В Самаре ищут подрядчика, который установит интроскопы на площади Куйбышева. Речь идет о десяти специальных установках для досмотра сумок местных жителей и болельщиков во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщают на сайте госзакупок.

Начальная цена торгов составляет 38,1 миллиона рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета.

— Подрядчику предстоит закупить, смонтировать, подключить десять установок для проверки сумок и грузов, а также обучить персонал работе с оборудованием. В каждый комплект должны входить рентгенотелевизионная установка, пульт управления, цветной ЖК-монитор, роликовые столы, а также инструкция по эксплуатации, — сообщают в документации закупки.

Победителя аукциона определят 9 апреля. Он должен будет доставить установки для досмотра до 1 июня.

Самара примет чемпионат мира по футболу в июне 2018 года. На стадионе «Самара Арена» пройдут шесть матчей ЧМ: четыре — группового этапа, включая игру сборной России, 1/8 и 1/4 финала. Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов, пишет 63.ру.

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Комментарии



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17 марта 2018  11:32
На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018 Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов.
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