На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018
17 марта 2018 11:32
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В Самаре ищут подрядчика, который установит интроскопы на площади Куйбышева. Речь идет о десяти специальных установках для досмотра сумок местных жителей и болельщиков во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщают на сайте госзакупок.
Начальная цена торгов составляет 38,1 миллиона рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета.
— Подрядчику предстоит закупить, смонтировать, подключить десять установок для проверки сумок и грузов, а также обучить персонал работе с оборудованием. В каждый комплект должны входить рентгенотелевизионная установка, пульт управления, цветной ЖК-монитор, роликовые столы, а также инструкция по эксплуатации, — сообщают в документации закупки.
Победителя аукциона определят 9 апреля. Он должен будет доставить установки для досмотра до 1 июня.
Самара примет чемпионат мира по футболу в июне 2018 года. На стадионе «Самара Арена» пройдут шесть матчей ЧМ: четыре — группового этапа, включая игру сборной России, 1/8 и 1/4 финала. Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов, пишет 63.ру.
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