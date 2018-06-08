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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На матчи чемпионата мира по футболу-2018 будет доступна дополнительная квота билетов

8 июня 2018 09:14
На матчи чемпионата мира по футболу-2018 будет доступна дополнительная квота билетов Она поступит в продажу 8 июня.
Она поступит в продажу 8 июня.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), на сегодняшний день, начиная с момента старта продаж в сентябре 2017 года, распределено уже 2 403 116 билетов, большая часть из которых - 871 797 - досталась любителям футбола из России. Среди других стран, чьи болельщики приедут на ЧМ в нашу страну, достаточно неожиданно лидируют США, чья национальная команда на турнир не пробилась. Тем не менее, число американских фанатов, подавших заявки, составляет 88 825. В общей сложности 54 процента билетов распределено среди иностранных болельщиков, однако эта цифра не является окончательной, так как продажи продлятся вплоть до финального матча, который состоится 15 июля, пишет rg.ru.

Вместе с тем, учитывая колоссальный интерес к матчам турнира, ФИФА объявила об открытии дополнительной квоты в 100 тысяч билетов. Приобрести их можно будет, начиная с 23:00 по московскому времени 8 июня на сайте fifa.com/bilet - единственном официальном билетном канале. Будут доступны, в том числе, билеты четвертой категории, открытой исключительно для резидентов РФ. ФИФА рекомендует приобретать билеты как можно раньше ввиду высокого спроса.

Напомним, что обладателям билетов необходимо оформить Fan ID - так называемый паспорт болельщика. Помимо того, что он предоставляет ряд льгот на время турнира, он носит гораздо более важную функцию: без этого удостоверения невозможно будет попасть на стадион даже при наличии билета. Все подробности по оформлению документа доступны на сайте fan-id.ru.
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Комментарии



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