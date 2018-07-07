Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО

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Сегодня, 7 июля, в Самаре на стадионе "Самара Арена" состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции. В фан-зоне на площади Куйбышева традиционно собралось множество болельщиков всех возрастов, как самарцы, так и гости нашего города.В итоге в сегодняшней игре футболисты сборной Англии одержали победу над командой Швеции со счетом 2:0.В полуфинале мирового первенства сборная Англии встретится с победителем матча между командами России и Хорватии, который состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.Фото: Дильдина Светлана.