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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО

7 июля 2018 21:08
178
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.

Сегодня, 7 июля, в Самаре на стадионе "Самара Арена" состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции. В фан-зоне на площади Куйбышева традиционно собралось множество болельщиков всех возрастов, как самарцы, так и гости нашего города.

В итоге в сегодняшней игре футболисты сборной Англии одержали победу над командой Швеции со счетом 2:0.

В полуфинале мирового первенства сборная Англии встретится с победителем матча между командами России и Хорватии, который состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Дильдина Светлана.

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Комментарии



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7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
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