Мексиканский блоггер удивился самарскому квасу
5 июля 2018 10:27
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«В России есть лимонад без лимона, и все молчали об этом. Наслаждаюсь в одиночку. Что думаешь, Мексика?», — поделился впечатлениями в своем профиле в Instagram мексиканский блоггер LaRutadelaGarnacha. Самара стала одним из городов, который он посетил в период проведения в России чемпионата мира FIFA-2018.
В ответ на недоумения мексиканца, путешественник из Аргентины оставил под его постом комментарий, в котором пояснил, что тот ошибся с идентификацией напитка. «Это не лимонад. Это квас! Обычно это напиток из забродившего хлеба», — пояснил пользователь с ником hungryguyonabicycle.
В шапке своего профиля в Instagram LaRutadelaGarnacha позиционирует себя как ресторанного критика. «Привет! Открываю для вас здесь лучшие городские блюда по всей Мексике», — пишет мексиканец. Также у него есть собственный канал на Youtube. Там он уже разместил несколько сюжетов, посвященных приключениям в России. В частности «Что можно поесть на 100 песо в России», «Тест русских тако в Москве» и т.д., пишет СО ОНЛАЙН.
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