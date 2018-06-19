Матч-открытие ЧМ-2018 признан самым рейтинговым событием года
19 июня 2018 09:20
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Матч Россия – Саудовская Аравия, открывший чемпионат мира по футболу, стал самым популярным телевизионным событием этого года. Игру в прямом эфире посмотрели 9 млн человек.
Сборная России уверенно обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018
По данным компании Mediascope, трансляция матча-открытия ЧМ, в котором россияне одержали уверенную победу со счетом 5:0, по популярности опередила хоккейный финал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Тогда выступавшие под олимпийским флагом российские хоккеисты победили немецких хоккеистов со счетом 4:3.
Во время первого матча на стадионе «Лужники» в Москве российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 и вышли на первую строчку в группе А. В матче второго тура россияне встретятся с футболистами из Египта. Игра состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, пишут "Известия".
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