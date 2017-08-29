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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие

29 августа 2017 10:32
132
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Начиная с сентября, Кубок отправится в путешествие по России и посетит более 50 других стран.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA едет в большое путешествие. Трофей, о котором мечтают все сборные мира, покинул место, где он хранился до сих пор, - Музей мирового футбола FIFA в Цюрихе, чтобы отправиться в Тур Кубка Чемпионата мира FIFA при поддержке Coca-Cola. А спустя десять месяцев с небольшим, 15 июля 2018 года, этот трофей поднимет над головой капитан команды-победительницы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Чемпион мира-1990 в составе сборной ФРГ Пьер Литтбарски на торжественной церемонии в Музее передал трофей организаторам Тура Кубка Чемпионата мира FIFA. Этот тур является совместной инициативой FIFA и ее долголетнего партнера – компании Coca-Cola.

Начиная с сентября, Кубок отправится в путешествие по России и посетит более 50 других стран со всего мира, создавая уникальную атмосферу футбольного праздника в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Болельщики получат возможность вживую увидеть самый желанный трофей мирового футбола. Тур Кубка Чемпионата мира FIFA™ стартует 9 сентября в московских «Лужниках».

Посетители Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе в это время могут полюбоваться на другой трофей – Кубок победителей Чемпионата мира футболу FIFA 2018 в России. Этот трофей выглядит так же и весит столько же, сколько весит оригинальный Кубок. Но есть и отличия. Кубок победителей будет передан победителям Чемпионата мира FIFA 2018™ сразу после официальной церемонии награждения, в которой будет участвовать оригинальный Кубок. Команда-победительница может хранить его у себя. На оригинальном трофее выгравированы имена всех предыдущих победителей Чемпионатов мира FIFA, тогда как на Кубке победителей – только один, будущий победитель ЧМ-2018 и год турнира.

Два трофея также отличаются в материалах, использованных при их изготовлении. Несмотря на то, что нижняя часть обоих кубков украшена малахитом, Кубок победителя отлит не из золота, а из позолоченной бронзы.

Оригинальный Кубок Чемпионата мира FIFA вернется в Музей мирового футбола FIFA после окончания турнира в России.
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Комментарии



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29 августа 2017  10:32
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
Кубок Чемпионата мира FIFА покинул витрину Музея и отправляется в долгое путешествие
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