Команда медиков проводит тренировки перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 в Самаре

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Подготовка медицинского обеспечения к проведению соревнований сейчас в самом разгаре. Об этом рассказали главный врач на стадионе ЧМ-20018 в Самареи директор Самарской станции скорой помощиВ настоящее время определено 12 объектов медицинской ответственности, где, согласно требованиям FIFA и российского здравоохранения, должно быть обеспечено оказание медицинской помощи. Это базы команд, гостиницы, выбранные для различных клиентских групп, Предматчевые тренировочные площадки, и, разумеется, места наибольшего скопления людей, объекты, на территории которых пройдут самые важные события Чемпионата, – это стадион «Самара Арена» и площадка Фестиваля болельщиков FIFA.Как пояснил главный врач Армен Бенян, предоставление медицинских сервисов в ходе ЧМ-2018 будет осуществляться в трех форматах. Это мобильные медицинские бригады на трибунах и у кромки поля, стационарные медицинские пункты, которые будут развернуты на объектах соревнований, и бригады скорой помощи, которые будут отвечать за медицинскую эвакуацию.«В оказании помощи будут задействованы специалисты различного профиля, - рассказал он, – от врачей общей практики до анестезиологов-реаниматологов, у каждого будет свой участок работы и своя логистическая цепочка, которая позволит оказывать своевременную медицинскую помощь в необходимом объеме на каждом конкретном участке. Создана специальная команда, в которую входят 250 врачей из лечебных учреждений Самарской области, крупных многопрофильных клиник, станций скорой медицинской помощи, сельских районных больниц, словом, отовсюду, где нашлись энтузиасты и хорошие специалисты.Требования к медикам, которые предъявлялись при отборе в команду, - это высокий профессионализм, достойные общечеловеческие качества – гуманность, высокая культура, по возможности - знание иностранного языка и готовность представлять свою страну на международном олимпе».В настоящее время разработана концепция, определяющая формат, виды, объемы медицинской помощи. Сейчас команда медиков проводит репетиции, отрабатывая все возможные ситуации, в том числе с массовым количеством пострадавших, совместно со специалистами центра медицины катастроф.Директор Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов отметил, что во время проведения матчей на стадионе будут дежурить не менее 11 машин скорой помощи. Самарская станция будет выполнять резервную функцию. «Наша роль заключается в том, чтобы прийти на помощь в случае отъезда машины скорой помощи с объекта чемпионата с пострадавшим или заболевшим человеком, - рассказал В.Г. Малахов.- Мы заменим выбывшую машину. Для этого оперативный отдел станции скорой помощи будет иметь отдельный канал связи для поступления информации».Для обеспечения слаженной и бесперебойной работы службы скорой помощи в Самаре реализуется программа дооснащения парка автомобилей новыми машинами различных классов.Идет замена устаревших автомобилей, исчерпавших срок своей службы. 10 автомобилей станция получила в 2016 году, планируется закупка новых автомобилей и в 2017 году. После ЧМ-2018 по программе «Наследие» все приобретенные автомобили будут распределены между станциями скорой помощи и стационарами губернии. Всего за последние два года заменили 28 автомобилей. В настоящее время вызовы самарцев обслуживают 110 машин скорой помощи, на которых трудятся 50 медицинских бригад.В медицинском обеспечении мероприятий ЧМ-2018 будут участвовать не менее 11 автомобилей класса «С» и 8 автомобилей класса «В». Основное внимание уделяется обеспеченности реанимобилями. Часть из них уже пришла на станцию, часть будет закуплена в ближайшее время. Можно сказать, что это самое современное медицинское оборудование на колесах. Такой автомобиль предназначен для оказания неотложной реанимационной помощи всем пациентам, находящимся в критическом состоянии. Здесь может проводиться наркоз, интенсивная терапия, даже хирургические операции. Реанимобиль оснащен самой современной следящей аппаратурой, которая определяет основные параметры дыхания, кровообращения. Есть переносной дефибриллятор, наркозно-дыхательная аппаратура. Оборудование позволяет мониторировать показатели пульса, артериального давления, центрального венозного давления, насыщения крови кислородом. Проще говоря, это выездная модель отделения реанимации. Парк самарских автомобилей такого высокого класса сейчас насчитывает около 40 машин, В ближайшее время планируется приобрести еще около 11 новых автомобилей, сообщает пресс-служба облправительства.