Из России с любовью: хозяева восхищают весь мир
6 июля 2018 12:38
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Болельщики, игроки и журналисты дают высокую оценку Чемпионату мира FIFA 2018 в России Весь мир расточает похвалы России и россиянам.
До начала этого турнира нигде не было такого уровня скептицизма в отношении России и предстоящего мундиаля, как на родине футбола.
Уровень негатива в британских СМИ был настолько сильным, что левый защитник сборной Англии Дэнни Роуз даже отговорил свою семью от поездки в Россию во время турнира. Однако всего через несколько дней знакомства со страной и гостемприимством россиян англичанин поменял свое мнение.
«Сейчас, сказать по правде, я бы предпочел, чтобы мои близкие находились тут, – сказал Роуз. – То, что я здесь вижу, совершенно не совпадает с моими прежними представлениями. Я прекрасно чувствую себя в России».
Фразы «Я ожидал совсем другого», «Я прекрасно здесь себя чувствую» или что-то в этом роде то и дело произносят болельщики, футболисты, тренеры и журналисты. Любителей футбола самых разных культур со всех континентов встретили в России с распростертыми объятиями, причем и всегда готовые прийти на помощь волонтеры, помогающие организаторам мундиаля, и радушные местные жители.
Команды-участницы тоже быстро перестроились на новые для себя стандарты восприятия окружающей действительности. «Все просто на высшем уровне, - восхищенно говорит главный тренер сборной И.Р. Иран Карлуш Кейруш. - Мне кажется, здесь есть главное – дух футбола, великолепные арены и потрясающая атмосфера. Для нас тут все идеально. Буквально каждый относится к нам со всей душой, и я должен поздравить весь российский народ с таким замечательным мундиалем».
«Все более чем впечатляет, - вторит Кейрушу наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. – Я имел самое непосредственное отношение к двум последним Чемпионатам мира и наблюдал день за днем логистику турниров и работу организаторов. И должен сказать: этот мундиаль намного превосходит все то, что мне лично приходилось видеть.
Гостеприимство, которое мы здесь встретили, просто невероятное. Уровень радушия изумляет всех, и такое отношение создает фантастический имидж российскому народу и стране в целом».
И действительно ЧМ-2018 в России производит великолепное впечатление. После заключительного матча 1/8 финала во вторник наставник сборной Швеции Янне Андерссон назвал «абсолютно волшебным» стадион в Санкт-Петербурге – одну из нескольких арен турнира, трибуны которой заполняются до отказа на каждом матче. Но особняком стоят истории о дружбе и человеческом тепле.
Один из британских журналистов рассказал в The Telegraph историю о том, как два российских полицейских проехали более 200 километров, чтобы иранский болельщик смог воссоединиться с курткой и бумажником, оставшимися в Казани. А один из волонтеров совершенно растрогал команду Швеции: он разучил шведский национальный гимн и исполнил его перед «тре крунур».
Впрочем, не надо думать, что только гости мундиаля влюбились в Россию и россиян – вне всяких сомнений, эти чувства взаимны. От Калининграда на западе до Екатеринбурга на востоке, во всех городах-организаторах возникают волшебные взаимоотношения между местными жителями и мирным нашествием ищущих радостных эмоций болельщиков.
Особенно поразили российскую публику болельщики из Сенегала и Японии остались после матча, чтобы очистить от мусора свои сектора на стадионе. Удивительно, но даже футболисты сборной Японии нашли в себе душевные силы, чтобы сделать то же самое после своего обиднейшего поражения от Бельгии в 1/8 финала: «синие самураи» оставили после себя идеально чистую раздевалку и записку для организаторов.
Написанная на кириллице, она содержала всего одно слово – «Спасибо!» И под этим наверняка подпишутся все, кому посчастливилось побывать на российском мундиале, пишет ru.fifa.com.
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