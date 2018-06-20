Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре 21 июня станет рок-группа Gotthard

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В четверг, 21 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 14.00. На сцене выступят «Волжские казаки», Волжский народный хор, инструментальный коллектив «Бадабум шоу».На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 16.00 начнется эфир со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Австралии и Дании. С 17.55 – выступление группы «Крейзи Джамп».В 19.00 стартует игра Франция – Перу. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге. С 20.55 – выступление швейцарской рок-группы Gotthard.В 22.00 начнется трансляция из Нижнего Новгорода, где сразятся сборные Аргентины и Хорватии. После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.