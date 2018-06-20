Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре 21 июня станет рок-группа Gotthard
20 июня 2018 09:42
76
В четверг, 21 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 14.00. На сцене выступят «Волжские казаки», Волжский народный хор, инструментальный коллектив «Бадабум шоу».
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.
В 16.00 начнется эфир со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Австралии и Дании. С 17.55 – выступление группы «Крейзи Джамп».
В 19.00 стартует игра Франция – Перу. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге. С 20.55 – выступление швейцарской рок-группы Gotthard.
В 22.00 начнется трансляция из Нижнего Новгорода, где сразятся сборные Аргентины и Хорватии. После матча – с 23.50 – часовой диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
20 июня 2018 09:54
Стадион отведен как место для отдыха болельщиков перед и после игр мундиаля. ЧМ-2018
81
20 июня 2018 09:42
На гигантском экране будут транслировать три футбольных матча. ЧМ-2018
75
20 июня 2018 09:26
После финального свистка матча Россия-Египет фан-зона ликовала. ЧМ-2018
191
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7243
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7772
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7601
Спорт в регионе
20 июня 2018 09:50
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
67
20 июня 2018 09:04
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
121
19 июня 2018 17:04
Посетители матчей ЧМ-2018 в режиме реального времени могут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом... Спорт в регионе
242
19 июня 2018 11:52
В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО. Спорт в регионе
267
19 июня 2018 11:24
Связано это с продолжающейся реконструкцией базы «КС» и ремонтом гостиницы второй команды. Спорт в регионе
248
18 июня 2018 23:40
И благодарят Россию за гостеприимство. Спорт в регионе
893
18 июня 2018 23:31
Спорт в регионе
552
Видео
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
281
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
48
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
28
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
29
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
561
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1117
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
29
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
439
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
724
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
893
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
623
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1987
Мероприятия