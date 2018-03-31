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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Еще один волк Забивака появился в Самаре .

31 марта 2018 10:59
169
Еще один волк Забивака появился в Самаре Скульптуру разместили на Ново-Садовой.
Скульптуру разместили на Ново-Садовой.

В Самаре установили еще один символ чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщили в одной из групп организаторов ЧМ-2018 в Самаре.

Речь идет о двухметровой скульптуре волка Забиваки.
— На сей раз талисман ЧМ-2018 поселился возле входа в отель на Ново-Садовой, — рассказал представитель группы.

Всего в преддверии ЧМ-2018 в городе установят семь скульптур. Первый арт-объект уже украсил вход в один из отелей, аккредитованных FIFA.

Еще две скульптуры разместят на площади Куйбышева и около центра продажи билетов. Остальные будут охранять тропы туристических маршрутов, пишет 63.ру.
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Комментарии



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