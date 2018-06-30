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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Джанни Инфантино заявил об изменении отношения к России на Западе

30 июня 2018 09:23
186
Джанни Инфантино заявил об изменении отношения к России на Западе

По его словам, "чемпионат проходит фантастически".

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об изменении отношения к России на Западе.

По его словам, "чемпионат проходит фантастически". "Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой", заявил Инфантино. По его словам, "праздник в России стал праздником всего мира", передает Радио Маяк.
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