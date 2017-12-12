Дмитрий Азаров: «Все региональные объекты ЧМ должны быть завершены в срок и с надлежащим качеством»
12 декабря 2017 10:52
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11 декабря состоялось заседание регионального организационного комитета «Россия-2018» Самарской области под председательством врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В нем приняли участие все министерства и ведомства правительства Самарской области, руководитель администрации г.о. Самара, руководители внутригородских районных администраций Самары, представители подрядных организаций, силовых структур, а также руководство АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», сообщает пресс-служба облправительства.
Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил, что до главного футбольного события осталось 185 дней и сейчас необходимо увеличивать частоту проведения штаба оргкомитетов, и, главное, подобные заседания должны быть абсолютно результативными.
«Необходимо в рабочем ключе отработать все проблемные точки. Мы давно перешли в рабочий ритм ежедневного поведения итогов и постановки новых задач. Уже два с лишним месяца мы работаем в таком ключе. Заседания оргкомитета позволяют скоординировать деятельность всех служб и ведомств», - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что ряд принципиально важных вопросов на сегодняшний день уже разрешены. Часть работ выполняется ускоренными темпами. Предпринимаются дополнительные усилия по сокращению отставания строительства главного объекта предстоящего мирового первенства - стадиона «Самара Арена».
«К «Самара Арене» приковано внимание федерального центра, буквально в конце прошлой недели ход строительства обсуждали с вице-премьером российского правительства Виталием Леонтьевичем Мутко. Он лично вовлечен в разрешении сложностей, которые пока остаются на стадионе», - сообщил руководитель области.
Глава региона отметил, что в последние месяцы была выстроена слаженная работа как с федеральными заказчиками, так и с муниципальными исполнителями. Ход строительства стадиона находится под ежедневным личным контролем врио Губернатора.
«От скорректированного графика мы нигде не отстаем. Более того, по ряду работ мы даже его опережаем на день-два. Это, например, касается работ по раскружаливанию крыши стадиона или навесу козырьков», - сообщил Дмитрий Азаров.
Руководитель области нацелил все задействованные в подготовке к ЧМ-2018 ведомства - подойти к завершающему этапу с максимальной ответственностью и сосредоточиться на еще не решенных задачах. Параллельно со строительством объекта №1 в регионе ведется большое количество работ по строительству, ремонту, благоустройству. Глава региона подчеркнул важность неукоснительного соблюдения сроков ведения всех работ.
«Проведение чемпионата мира дает большой толчок не только экономике нашего региона, но и социальной сфере. В рамках подготовки к мировому первенству мы закрываем многие вопросы, решения которых от нас давно ждут жители - в сфере здравоохранения, образования, развития инфраструктуры», - резюмировал Дмитрий Азаров.
В ходе совещания с основными докладами выступили директор департамента организации соревнований, управления объектам оргкомитета «Россия-2018» Денис Поляков и вице-губернатор Александр Фетисов. Обсуждались вопросы обеспечения транспортной логистики, организации фестиваля болельщиков, размещения гостей. По всем вопросам, требующим межведомственного взаимодействия и дополнительных усилий со стороны органов региональной и муниципальной власти, были даны конкретные поручения.
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