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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

ЧМ-2018 сделал Россию привлекательной для иностранных туристов

19 июля 2018 12:56
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ЧМ-2018 сделал Россию привлекательной для иностранных туристов 11 городов, где проходил турнир, посетило в общей сложности 5 млн новых гостей.
11 городов, где проходил турнир, посетило в общей сложности 5 млн новых гостей.

В период проведения Чемпионата мира по футболу нашу страну посетили около 700 тыс. иностранных болельщиков, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Турнир завершен, но туристическая отрасль будет ощущать его благотворное влияние и дальше. Что больше всего заинтересовало иностранцев в нашей стране и многие ли планируют вернуться сюда вновь, в материале «ФедералПресс».

Хотя иностранные фанаты приехали в Россию в первую очередь ради футбола, это не помешало им вести себя как традиционные туристы и приобщиться к культуре и историческому наследию российских городов. «Был востребован не только футбол, но и все, что может предложить туристам наша страна, – отметила Майя Ломидзе. – Впервые за много лет Россия стала настоящей туристической Меккой, потому что все болельщики, которые приезжали в 11 городов проведения чемпионата, посещали не только стадионы, рестораны и фан-зоны, но и осматривали города».

По словам исполнительного директора АТОР, каждый город перед чемпионатом формировал целый пул программ, которые можно было предложить болельщикам. Были среди них и трехдневные туры, но наибольшим спросом пользовались однодневные обзорные маршруты по городу с посещением основных достопримечательностей. Так было в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде; и даже Ульяновск, где размещалась одна из команд-участниц, смог заполучить туристов и показать им мемориал Ленина.
Кстати, советское прошлое оказалось в первых рядах того, что больше всего интересовало иностранцев. А современная культура успешно развенчала типичные стереотипы о нашей стране: медведи на улицах и люди, пьющие вместо воды водку. Еще одна популярная тема – семья Романовых и все, что с ней связано.
Всего 11 городов, где проходил турнир, посетило в общей сложности 5 млн новых гостей, правда некоторых из них, следующих за своей командой из города в город, посчитали не один раз. Почти половина из этого числа – иностранцы. В целом такого количества зарубежных туристов российские города еще не видели. В Казани более 50 % гостей, приехавших в течение месяца, были иностранцами. В прошлом году их доля от всего турпотока Казани за тот же период составила менее 10 %. Калининград сообщил о росте потока иностранцев в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Совокупное увеличение гостей и российских, и иностранных в каждом городе варьировалось от 15 % до 60–70 % в зависимости от базы, – сообщила Майя Ломидзе. – В Волгограде туристов до этого было не так много, и поток, по предварительным данным, увеличился сразу на 70 %. В Москве и Санкт-Петербурге, где и так всегда много гостей, рост составил 5–7 %».
Больше всего болельщиков приехало в Россию из США. Далее следует группа стран Латинской и Южной Америки – Мексика, Перу, Аргентина, Бразилия, Колумбия. Много было фанатов из Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана. В двадцатку по численности также вошли болельщики из Хорватии, Польши, Германии, Франции, Великобритании.

Не последнюю роль в немалом потоке иностранных болельщиков сыграла возможность приехать в Россию без визы. Этот успех может закрепить инициатива президента РФ – дать возможность обладателям паспортов болельщика приехать в Россию без визы и в следующем году. Вряд ли этим воспользуются болельщики из Латинской и Южной Америки, слишком далеко лететь, но в целом, по оценке представителей отрасли, это может дать дополнительно 5–7 % к туристическому потоку.

В целом же, по прогнозу АТОР, чемпионат мира приведет к серьезному увеличению туристического потока в следующем году. «Мы уже прогнозировали, что в 2019-м турпоток в Россию увеличится на 20 %, и после проведения чемпионата можем сказать, что это осторожный прогноз, – сообщила Майя Ломидзе. – Очень многие наши гости, особенно из стран, которые не так удалены от России, хотели бы приехать сюда повторно. Порадовала, например, Франция, опрос показал, что 87 % гостей хотели бы приехать сюда вновь».
По словам исполнительного директора АТОР, благодаря чемпионату уже произошла смена имиджа нашей страны. Плюс свое дело сделают вернувшиеся домой болельщики, которые расскажут, как хорошо провели время в России. Все вместе это позволит увеличить поток туристов в следующем году.

Главный вопрос – куда поедут эти туристы? По словам Майи Ломидзе, безусловные фавориты – Москва и Санкт-Петербург, которые могут показать прирост, сопоставимый с общим по стране, в районе 20 %. В других городах ситуация будет различной. «Казань и Сочи также узнаваемы, но по объему иностранных туристов пока отстают. Доля иностранных туристов в Санкт-Петербурге летом – порядка 50 %, а в Сочи – 3 %, – отметила Ломидзе. – Хотелось бы, чтобы поток распределился по всем 11 городам. Оценка эффекта зависит от того, как в туристическое потребление войдут эти города».
Большинству городов, чтобы реализовать заложенный потенциал и заполнить построенные к чемпионату мира отели, нужно будет предпринять дополнительные усилия, продвигая себя на туристическом рынке. Мордовия, к примеру, уже сформировала программу работы с туристическим бизнесом и предлагает маршрут, который был очень востребован у болельщиков во время турнира. Он называется «Зов Торамы». «Теперь иностранные гости и население нашей страны смогут посмотреть Мордовию и без чемпионата. Надеемся, что остальные города также проявят активность», – отметила Майя Ломидзе.
По ее словам, даже быстрее, чем возвращение к нам иностранцев, может наступить эффект от внутреннего туризма. «Нам не нужна виза, нам дешевле, и наши люди любят возвращаться туда, где им было хорошо, – сказала Ломидзе. – Многие наши болельщики действительно открыли для себя страну и новые города. Поэтому для внутреннего туризма эффект чемпионата может сказаться уже до конца года, например, на ближайших школьных каникулах мы уже можем увидеть плюс».
Развитие туризма – это дополнительные доходы для городов. По прогнозам компании McKinsey, только туристическая составляющая благодаря ЧМ принесет ВВП нашей страны дополнительно 40–70 млрд рублей. Всего же, по данным оргкомитета турнира, общий вклад ЧМ-2018 в ВВП составил около 1 %, или более 850 млрд рублей. Эта сумма практически покрывает затраты на подготовку к чемпионату. Аналитические агентства расходятся в цифрах, но согласны в одном – ВВП России от чемпионата только прибавит, а не потеряет. В отличие от Германии, которая получила минус 0,3 % ВВП, или Бразилии – минус 0,6 %.
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Комментарии



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