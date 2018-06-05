ЧМ-2018: в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области работает «горячая линия»

Чемпионат мира по футболу 2018 в России пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, ожидается приезд до 1,5 миллионов зарубежных болельщиков из разных стран мира.В аппарате Уполномоченного по правам человека начала свою работу «горячая линия» по вопросам реализации прав граждан, связанных с проведением Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России на территории Самарской области.О проблемах, связанных с реализации прав граждан можно сообщить по телефону ‎8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).