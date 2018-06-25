Более 4 тысяч болельщиков приедут в Самару на бесплатных поездах к матчу сборной России

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Более 4 000 болельщиков на 8 бесплатных поездах прибудут в Самару к матчу между сборными России и Уругвая, который состоится сегодня. Поезда привезут болельщиков из Москвы, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Саранска. Граждане более, чем из 60 стран приедут посмотреть этот важный для России матч.По завершении матча 8 бесплатных поездов отправятся из Самары в Москву, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Саранск. Эти поезда перевезут почти 5 000 болельщиков. В данных перевозках будут задействованы 7 одноэтажных и 1 двухэтажный поезд.В числе пассажиров, приезжающих в Самару к этому матчу, большинство Россиян, а также болельщики из Китая, Англии, Швейцарии и ещё 60 других стран.Порядка 300 болельщиков из Уругвая также приедут поддержать свою сборную.Всего для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов, аккредитованных FIFA, задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест.