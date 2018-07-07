7 июля вход на "Самара Арену" откроется в 15.00

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Сыграют сборные Англии и Швеции.Вход на стадион откроется в 15.00.На игре ожидается присутствие около 5,5 тысяч болельщиков из Швеции и 3,5 тысячи из Англии.Для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы, передает пресс-служба администрации Самары.