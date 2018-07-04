115

В 20-й день чемпионата мира по футболу в России была сформирована последняя четвертьфинальная пара. Сборная Швеции в Санкт-Петербурге одержала победу над командой Швейцарии. Единственный мяч на 66-й минуте забил Эмиль Форсберг. Таким образом, шведы вышли в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1994 года. Тогда они дошли до полуфинала и завоевали бронзу.В итоге 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции.В Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии. 7 июля в Самаре матч четвертьфинала проведут команды Швеции и Англии, а в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.