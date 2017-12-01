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1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо

1 декабря 2017 16:02
48
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
Как сообщает РБК, Российский футбольный союз опубликовал список почетных гостей церемонии чемпионата мира. В их числе — звезды мировых сборных разных лет.

В полный список гостей вошли следующие игроки: Сами Аль-Джабер, Дмитрий Аленичев, Томас Бертольд, Томас Брулин, Эмилио Бутрагеньо, Хорхе Кампос, Чха Бом Гын, Али Даеи, Ринат Дасаев, Хулио Дели Вальдес, Марсель Десайи, Корин Дьякр, Дидье Дрогба, Самуэль Это’о, Серхио Гойкочеа, Хоссам Хассан, Кристиан Игита, Нванкво Кану, Александр Кержаков, Карина Леблан, Мехди Махдавикия, Кадзуёси Миура, Паоло Монтеро, Августин Окоча, Парк Джи Сун, Пеле, Роналдиньо, Роналдо, Уго Санчес, Селия Шашич, Алекс Скотт, Дэвид Симен, Алексей Смертин, Пауло Ванчопе, Кларенс Зеедорф, Петер Шмейхель, Лотар Маттеус и Дмитрий Сенников.

Жеребьевка пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими церемонии станут бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская спортивная журналистка Мария Командная, работавшая в том числе на «Матч ТВ» и FOX Sports.

Помогать ведущим будут восемь футболистов, представляющих все страны, когда-либо выигрывавшие чемпионаты мира: испанец Карлес Пуйоль, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, уругваец Диего Форлан, итальянец Фабио Каннаваро и аргентинец Диего Марадона. Российский футбол представит участник чемпионата мира 1958 года 91-летний Никита Симонян. Кубок мира на сцену вынесет действующий чемпион мира Мирослав Клозе.

Сборная России возглавит группу А — это единственная команда, которая уже знает, в какую группу попадет. Остальные команды разделены на четыре корзины соответственно рейтингу ФИФА.




Фото: Thomas Körbel/dpa
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Комментарии



ЧМ-2018
1 декабря 2017  16:02
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.  ЧМ-2018
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