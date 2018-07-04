За время работы фестиваля болельщиков в Самаре фанаты выпили 35 000 бутылок прохладительных напитков
4 июля 2018 13:19
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Во время фестиваля болельщиков в Самаре любители футбола не испытывают нехватку еды и воды. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики Министерства экономического развития Алексей Софронов.
— Мы условно разделили зону фестиваля болельщиков на две части. В одной чаще всего покупали и покупают хот-доги и бургеры. А в VIP-зоне особой популярностью пользуется русская кухня, — рассказал Алексей Софронов. — Недавно, например, 4 бразильца съели суточный запас пельменей.
Также за время работы фестиваля болельщиков в Самаре фанаты выпили 35 000 бутылок прохладительных напитков, пишет 63.ру.
— Как оказалось, в фан-зоне цены ниже, чем на «Самара Арене», в несколько раз, — пояснил Алексей Софронов. — Если на площади Куйбышева болельщики платят за воду 60 рублей, то у стадиона — 200 рублей. Ещё один рекорд по пиву. За 3 недели чемпионата мира любители футбола выпили 86 000 банок пива.
Всего на фан-фесте в Самаре действуют 40 основных точек питания. В 39 из них предлагают пиво, снеки, бургеры и хот-доги. Также работает гриль-бар на 120 посадочных мест. Помимо пельменей, иностранные гости оценили расстегаи, борщ и окрошку.
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до 15 июля. Выходными станут 4 и 5 июля.
В день проведения последнего матча ЧМ в Самаре, 7 июля, зону ограничения движения увеличат. При этом работу общественного транспорта продлят до двух часов ночи.
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