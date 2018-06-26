За матчем нашей сборной против Уругвая на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре следили болельщики из многих городов

282

В заключительной игре группового этапа сборная России на «Самара Арене» уступила со счетом 0:3. Посмотреть матч на Фестиваль болельщиков FIFA пришли около 20 тысяч человек. Среди них были не только жители Самары, но и гости из множества городов России: Сургута, Нижневартовска, Лениногорска, Нижнего Тагила, Краснодара, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Саратова и других, сообщает пресс-служба облправительства.«Не получилось взять билет на стадион, поэтому матч мы решили смотреть на Фан-фесте. Хоть мы и долго добирались, но футбол того стоит», - рассказал болельщик из Красноярска.После финального свистка фанаты делились своими впечатлениями об игре.«Тяжеловато наши играли, сказалось удаление одного игрока, да и было жарко. Но и оборона у Уругвая хорошая. Немного не хватило нашим игрокам взаимопонимания между с собой», - поделился мнением о матче болельщик Михаил Анашкин из Лениногорска.