Яна Чурикова: волонтёры создают атмосферу праздника
26 июня 2018 10:20
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25 июня в городском пресс-центре Самары состоялась пресс-конференция посла ЧМ-2018, телеведущей Яны Чуриковой, сообщает пресс-служба облправительства.
Она отметила работу волонтёров и подчеркнула их роль в создании атмосферы праздника.
«Должна отметить, что моё посольское сердце радуется, глядя на волонтёров, которые большие молодцы. Это такой заряд бодрости!», — сказала она.
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