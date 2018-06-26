Яна Чурикова: волонтёры создают атмосферу праздника

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25 июня в городском пресс-центре Самары состоялась пресс-конференция посла ЧМ-2018, телеведущей, сообщает пресс-служба облправительства.Она отметила работу волонтёров и подчеркнула их роль в создании атмосферы праздника.«Должна отметить, что моё посольское сердце радуется, глядя на волонтёров, которые большие молодцы. Это такой заряд бодрости!», — сказала она.