Встреча сборных России и Испании пройдет сегодня на стадионе «Лужники» в Москве
1 июля 2018 10:53
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Начало матча в 17:00. До этого россияне обыграли команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3).
Накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что поражение от сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу не повлияло на уверенность российских игроков. Тем временем, футболисты сборной России – полузащитники Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и защитник Илья Кутепов – обратились к болельщикам перед встречей с испанцами.
Победитель встречи команд России и Испании встретится в 1/4 финала с сильнейшим в матче Хорватия – Дания, который пройдет сегодня же в Нижнем Новгороде, передает Радио Маяк.
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