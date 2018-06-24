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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Вратарь сборной Мексики по футболу: "Чемпионат мира по футболу в России прекрасно организован"

24 июня 2018 09:58
216
Вратарь сборной Мексики по футболу:
Его коллега отметил поддержку мексиканских болельщиков.

"Чемпионат мира по футболу в России прекрасно организован", – заявил вратарь сборной комнады Мексики Гильермо Очоа.
Его коллега по команде, нападающий Ирвинг Лосано отметил мексиканских болельщиков, которые оказывали невероятную поддержку во время игры, передает Радио Маяк.
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