Вратарь сборной Мексики по футболу: "Чемпионат мира по футболу в России прекрасно организован"
24 июня 2018 09:58
216
"Чемпионат мира по футболу в России прекрасно организован", – заявил вратарь сборной комнады Мексики Гильермо Очоа.
Его коллега по команде, нападающий Ирвинг Лосано отметил мексиканских болельщиков, которые оказывали невероятную поддержку во время игры, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
24 июня 2018 11:45
Сегодня в Самару приедет сборная Уругвая. ЧМ-2018
86
24 июня 2018 11:35
В субботу российские футболисты уже прилетели в Самару. ЧМ-2018
101
24 июня 2018 11:27
В нем были использованы фрагменты матча чемпионата мира по футболу Португалия — Марокко и съемки с МКС с участием космонавта Олега Артемьева. ЧМ-2018
90
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7258
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7789
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7617
Спорт в регионе
23 июня 2018 20:07
Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу. Спорт в регионе
363
23 июня 2018 12:18
Однако это предварительно, календарь сезона еще должен утвердить исполком РФС. Спорт в регионе
462
21 июня 2018 20:37
Спорт в регионе
561
21 июня 2018 19:11
"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил... Спорт в регионе
322
21 июня 2018 11:40
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба. Спорт в регионе
251
20 июня 2018 16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
370
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
491
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
574
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
120
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
82
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
82
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
605
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
74
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
473
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
759
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
925
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
666
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2024
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"