Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
14 июня 2018 11:24
Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM набережная реки Волга в Самаре станет местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. В рамках проекта Администрации г.о. Самара «Самара встречает друзей» практически ежедневно здесь будут организованы различные активности для гостей и жителей Самары.
С 16 июня 2018 года на набережной начнут работать три интерактивные площадки (на спуске по ул. Ленинградская, на спуске по ул. Полевая, на 4-ой очереди набережной около Ладьи).
В дни матчей 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля 2018, а также за день до матча и в день после матча на площадках будут проводиться культурно-просветительские мероприятия и активности.
В программе:
-показательные выступления ведущих музыкальных и хореографических коллективов города, мастер классы с обучением всех желающих танцам (танго, сальса, хип-хор и др.)
-мастер-классы по обучению игры на музыкальных инструментах, выступления участников проекта «Душа баяна», представителей традиционной русской культуры (ложкари, балалайка, гармоника и др.)
С 14 июня на набережной на спуске в районе ул. Некрасовская будет работать выставка «Самара 2018», посвященная подготовке города-организатора Самары к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм. Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.
Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз». При осмотре экспозиции посетителей сопровождает видеоряд, который позволяют окунуться в богатую историю нашего города, узнать об интересных фактах из его жизни. Вход на экспозицию свободный, время работы с 12.00 до 21.00 (16.00 - 17.00 - технический перерыв)
На набережной Волги, между Некрасовским и Ленинградским спуском, работает "Ярмарка мастеров". В выставке-продаже изделий народного творчества принимают участие 26 ремесленников со всей Самарской области. На ярмарке представлены изделия ручной работы, в том числе глиняные игрушки и национальные костюмы быта. Посетители могут приобрести на выставке натуральный мед, сыр, хлеб, сделанные в регионе.
Также на набережной будет работать выставка самарского карикатуриста Ю. Воскобойникова «Футбол глазами карикатуриста».
Около Амфитеатра на 4-ой очереди набережной у Ладьи будет организована прямая трансляция матчей ЧМ-2018 (с14 июня по 15 июля, за исключением 7 неигровых дней: 29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля).
Кроме того, по всей набережной будут работать 5 универсальных спортивных площадок, 3 площадки для силовой гимнастики. Всего в свободном доступе для занятий спортом на набережной будут находиться 1 стандартное футбольное поле для пляжного футбола, 7 полей для мини-футбола, 26 кортов для пляжного волейбола, 6 кортов для пляжного тенниса.
Физкультурно-спортивные активности на территории набережной Волги и на пляже:
-физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат» на пляжной территории 1 и 2 очередей набережной. Накануне проведения матчей ЧМ-2018 будет проводиться турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников, начало в 16:00. Первая игра состоится 16 июня.
-физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем» на пляжной территории 2-ой очереди набережной. Акция включает в себя утреннюю зарядку, бег по песку, тренажерный фитнес-зал на пляже, пляжный бадминтон, танцевальные фитнес-программы, капоэйра, бочча и др.
- физкультурно-спортивная акция «Лето в боксерских перчатках» на 3-ей очереди набережной на спортивных площадках у речного вокзала будут организованы тренировочные занятия по боксу для всех желающих. Занятия будут проходиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 11:00 тренерским составом федерации бокса г. Самара. Старт акции «Лето в боксерских перчатках» будет дан 16.06.2018 в 12:00.
Также ежедневно будут организованы тренировки по различным направлениям на набережной и в Струковском саду (йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др.). Расписание смотрите в таблице здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
14 июня 2018 13:45
Площадка расположена между 1 и 2 входными воротами стадиона. ЧМ-2018
0
14 июня 2018 11:24
Они будут организованы практически ежедневно. ЧМ-2018
0
14 июня 2018 11:17
Изменятся схемы движения общественного транспорта. ЧМ-2018
0
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Спорт в регионе
14 июня 2018 12:53
На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны. Спорт в регионе
0
14 июня 2018 12:37
На базе футбольного клуба "Крылья Советов" прошел символичный матч. Спорт в регионе
0
13 июня 2018 23:09
Финал планируется провести в Нью-Йорке. Спорт в регионе
0
10 июня 2018 14:09
Ирландский боец Конор Макгрегор станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова. Известно, что бой между ними пройдет не в Москве. Спорт в регионе
0
10 июня 2018 12:10
Он выступал в составе сборной. Спорт в регионе
0
9 июня 2018 22:20
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов. Спорт в регионе
0
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия