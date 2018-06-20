Во время ЧМ-2018 в Самаре и Тольятти покажут лучшие короткометражки Австралии
20 июня 2018 12:03
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Самарский кинотеатр "Вертикаль" и тольяттинский "Космос" примут "Short+Sweet: Фестиваль австралийских короткометражек". Зрителей ждут 8 лучших лент этого жанра: "Миро", "11 часов", "Бюро находок", "Удар наповал", "Владычица лесная", "Рогатка", "Номер два" и "Нэйтан любит Рики Мартина". Фильмы будут показаны на английском языке с русскими субтитрами.
Как отмечают организаторы, короткометражное кино снимается в Австралии в большом количестве, благодаря чему фестивальная среда отличается не только большим размахом, но и духом достаточно жёсткого соревнования.
Специальным гостем фестиваля Short+Sweet станет профессор кинематографии и австралийского кино в Университете Нового Южного Уэльса, организатор многочисленных кинофестивалей, в том числе и The Russian Resurrection Film Festival Грег Долгополов, сообщает smr2018.ru.
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