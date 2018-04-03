Во время ЧМ-2018 с пассажирскими перевозками в Самаре могут возникнуть проблемы
3 апреля 2018 11:10
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В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин во время визита в Ульяновск призвал развивать пассажирский транспорт в регионах. В преддверии ЧМ-2018 проблема пассажирских перевозок стала как никогда обсуждаема. В областном центре сложилась тяжелая ситуация в сфере общественного транспорта, пишет "ФедералПресс". К чему это приведет уже в недалеком будущем, рассуждает журналист и транспортный аналитик Андрей Сазонов:
«Сегодня на самарском рынке общественных перевозок крайне мало позитивных моментов. Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» с 4 апреля фактически прекращает существование, его заменит частная контора «СамараАвтоГаз». Соцсети бурлят жалобами на ужасную работу общественного транспорта. Речь идет именно о рейсовых автобусах, электротранспорт в городе пока не «убивают». МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и МП «Самарский метрополитен» работают в нормальном режиме. Некоторые маршруты дублируются частными перевозчиками, но к этим реалиям в Самаре давно привыкли.
Об уровне работы наземного пассажирского транспорта красноречиво говорит решение мэрии Самары - горадминистрация наняла подрядчика для оказания услуг по перевозке своих сотрудников к месту работы и обратно. Специальный автобус в течение 2018 года забирает чиновников с трех точек – 116 км, Металлург и район улицы Советской Армии, и довозит до центра. Городской казне такое удовольствие обошлось в 5 миллионов рублей. Если бы общественный транспорт в городе работал нормально, потратила бы мэрия на это бюджетные деньги? На эту сумму можно было бы приобрести новый автобус.
Некоторые субъекты РФ на совесть выполняют прошлогоднее поручение Владимира Путина о развитии в регионах пассажирского транспорта. В Поволжье я бы отметил Чебоксары, где строят новые троллейбусные линии, и Набережные Челны, где по-хозяйски развивают трамвайную сеть. Среди российских городов-миллионников стоит равняться на Казань и Екатеринбург. Столица Урала замахнулась на строительство межмуниципальной скоростной трамвайной линии до Верхней Пышмы. Надеюсь, этот беспрецедентный для России проект реализуют без проблем.
В Самарской же области посыл главы государства поняли по-своему. После ликвидации муниципального автобусного предприятия в областной столице, ее компания-сменщик «СамараАвтоГаз» закупила к чемпионату мира 100 неудобных и морально устаревших «МАЗов». Вряд ли частники будут вкладывать средства в обновление своего парка. «Автобусы-гармошки» и современные экологичные автобусы, придающие облику мегаполиса солидность, быстро исчезнут с городских улиц. Уверен, во время ЧМ-2018 с пассажирскими перевозками возникнут большие проблемы.
Остается надеяться, что у «хозяев Самары» не поднимется рука развалить электротранспорт. Именно трамваям доверили почетную миссию по доставке футбольных болельщиков от центра города до «Самара Арены» и обратно. Ради фанатов в дни матчей даже ограничат движение обычных трамваев, которые могли бы помешать ускоренному маршруту. В работе трамвая-экспресса проблем возникнуть не должно. Однако, опять же, могут вмешаться самарские реалии. Не исключено, что в первый же футбольный день какой-нибудь горе-автолюбитель не устроит аварию на трамвайных путях, парализуя движение. Городские власти уверили, что на этот случай разработана оперативная схема эвакуации легковых и грузовых автомобилей. Посмотрим, как будет на самом деле.
Предстоящий чемпионат мира по футболу покажет, насколько городской транспорт способен бесперебойно работать в условиях массового пребывания десятков тысяч туристов. И хочется надеяться, что в руководстве области учтут все ошибки и недочеты. В будущем мы хотим видеть не засилье грязных маршруток с хамоватыми водителями-мигрантами, а современный вместительный и экологически чистый транспорт. Пока эти две противоположные субстанции борются внутри Самары. Кто в итоге одержит победу, зависит, прежде всего, и от нашего неравнодушия».
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