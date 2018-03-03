Весной Самару атакуют Забиваки
3 марта 2018 12:05
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Четыре волчонка будут приветствовать жителей и гостей Самары у отелей «Holiday Inn», «Ренессанс», «Lotte» и санатория Самарский. Кроме того фигура талисмана из армированного стеклопластика появится у входа в билетный центр, который откроется 18 апреля. Двухметровый Забивака будет красоваться и на площади Куйбышева, где в дни матчей развернется Фестиваль болельщиков, пишет smr2018.ru.
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