В центре Москвы болельщики сборной России отпраздновали победу команды

Несколько тысяч болельщиков сборной России по футболу отпраздновали в центре Москвы победу над командой Саудовской Аравии в стартовом мачте чемпионата мира. На Никольской улице фанаты распевали национальный гимн, "Катюшу", скандировали счет завершившегося матча, обменивались впечатлениями от старта турнира и обсуждали предстоящие игры мирового первенства? передает Радио Маяк.К празднованию успеха российской сборной присоединились тысячи болельщиков из разных стран, в том числе Мексики, Перу, Италии, Норвегии, США и Судана. Они скандировали кричалки и обменивались с россиянами шарфами.Напомним, накануне сборная России по футболу разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мирового первенства. Игра прошла на столичном стадионе "Лужники".