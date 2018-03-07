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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В кафе и ресторанах Самары подготовлено более 17 тыс. мест для приема болельщиков ЧМ-2018

7 марта 2018 13:41
152
В кафе и ресторанах Самары подготовлено более 17 тыс. мест для приема болельщиков ЧМ-2018
Такая информация была озвучена на заседании общественного совета регионального Роспотребнадзора.

На пешеходных туристических маршрутах в Самаре, которые будут действовать в период игр Чемпионата мира по футболу, размещается 302 объекта общественного питания общим числом на 17,7 тыс. посадочных мест, пишет Волга Ньюс.

Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка и услуг Самары подготовил и направил управляющим кафе и ресторанов методические рекомендации по подготовке к приему болельщиков ЧМ-2018. В них учтены требования ФИФА по созданию комфортной языковой среды. В связи с ожидаемым прибытием большого количества испаноговорящих болельщиков было рекомендовано подготовить меню не только на английском, но и на испанском языке.

Основные фразы на этих двух языках должны знать и официанты. Специальная программа по обучению сотрудников сферы услуг подготовлена Самарским университетом по поручению регионального министерства образования. Большая часть объектов общепита, находящихся на туристических маршрутах, уже начала эту подготовку.

Однако имеющихся объектов общепита может не хватить.

"Стоит дополнительная задача по увеличению количества посадочных мест, — отмечают в департаменте потребительского рынка Самары. — Особенно в зоне фестиваля болельщиков и на улицах, которые планируется сделать пешеходными в дни проведения матчей. Это ул. Куйбышева, Молодогвардейская от пл. Куйбышева до Маяковского спуска, Красноармейская, Льва Толстого. Сейчас на этой территории имеется 71 стационарный объект общественного питания и 1400 посадочных мест".

От предпринимателей принимаются инвестиционные предложения: сейчас рассматривается вопрос установки 22 дополнительных торговых точек на улицах около фан-зоны. 10 работающих объектов общепита планируют построить летние веранды на 500 посадочных мест. Крупные сетевые компании выразили готовность закупить девять фудтраков. В случае наличия свободной территории около ресторанов и кафе в дни матчей можно будет устанавливать пластиковые столы и стулья под легкими навесами.

"Это не окончательные цифры, пакет инвестиционных предложений только формируется, и, возможно, количество объектов будет увеличено", — заявляют в департаменте потребрынка.
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Комментарии



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