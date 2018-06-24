В фан-зоне в Самаре в день матча 25 июня могут установить дополнительные экраны

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23 июня в Самару прилетела сборная России по футболу. В понедельник она встретится на поле стадиона «Самара Арена» с командой Уругвая. Ожидается, что на третий самарский матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм приедет очень много болельщиков. Те, у кого не получилось попасть на стадион, конечно, захотят попасть на площадку Фестиваля болельщиков FIFA, сообщает пресс-служба облправительства.В субботу вечером глава регионапосетил площадь имени Куйбышева, обсудил с организаторами готовность инфраструктуры Фан-феста к непростому понедельнику, меры безопасности. В частности, оценил возможности операционного центра, где идет трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в фан-зоне, у входных групп, по периметру площади.Дмитрий Азаров рассказал, как тепло встречали сборную России в аэропорту «Курумоч».- Собралось очень много болельщиков. Не только из Самары, но и из Тольятти, других городов и районов области. Да, конечно, есть ограничения, которые не дают команде в полной мере ощутить гостеприимство Самарской земли, ту энергию, которую болельщики хотят передать. Тем не менее, люди, даже зная, что с командой не удастся пообщаться, приехали в аэропорт с транспарантами, флагами, с пожеланиями новых побед.- Вы будете на самом матче?- Буду. Более того, планирую посетить тренировку нашей сборной. Очень надеюсь, что на «Самара Арене» нашей команде понравится, будет комфортно, мы создадим для этого все условия. Пусть наш стадион станет победным для сборной России.- На игру приедет очень много болельщиков со всей страны – на стадион, на Фанфест…- Здесь будет жарко. Наверное, не менее жарко, чем на стадионе. Очень много желающих попасть на футбол – болельщики из Самары и области, из других городов России, из других стран и континентов. Мы сейчас как раз посмотрели, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы болельщикам было комфортно. Рассматриваем варианты установки дополнительных экранов. Думаю, и на стадионе, и на Фестивале болельщиков будет невероятная позитивная атмосфера.