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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В дни матчей транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено

3 апреля 2018 12:32
112
В дни матчей транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено
По предварительным оценкам на каждый матч в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей.

Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона «Самара Арена» и обратно будут использоваться дополнительные скорые пригородные поезда по маршруту «Самара – Жигулевское море».

Кроме того, доехать до стадиона «Самара Арена» можно будет на автобусах №602Т (интервал движения – 30 минут), 652Т (интервал движения – 15 минут) сообщением «Тольятти – аэропорт «Курумоч» – Самара». При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным. Об этом в Правительстве Самарской области на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

По предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей, 1500 из них планируют размещаться в Тольятти.

Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 9 различных маршрутов автобусов-шаттлов и 1 трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт «Курумоч», железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки, пишет smr2018.ru.
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Комментарии



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