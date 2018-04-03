В дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» транспортное сообщение между Самарой и Тольятти будет усилено

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Для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона «Самара Арена» и обратно во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм будут использоваться скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту «Самара – Жигулевское море». В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных поезда в каждом направлении. Кроме того, доехать до стадиона «Самара Арена» можно будет на автобусах №602Т (интервал движения – 30 минут), 652Т (интервал движения – 15 минут) сообщением «Тольятти – аэропорт «Курумоч» – Самара». При наличии билета на матч, проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным. Об этом в Правительстве Самарской области на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.По предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей, 1500 из них планируют размещаться в Тольятти.Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 9 различных маршрутов автобусов-шаттлов и 1 трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт «Курумоч», железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что Самара примет 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм: матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, матч ¼ финала – 7 июля 2018 года.