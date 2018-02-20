В бесплатный поезд на ЧМ по футболу можно будет взять детей без билета на матч
20 февраля 2018 11:44
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Болельщики смогут взять с собой на бесплатный поезд во время чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ ребенка без билета на матч. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.
При этом детям не должно быть больше пяти лет.
«В проекте приказа Минтранса есть норма, что дети до пяти лет будут допускаться к посадке без паспорта болельщика, если будут ехать на одной полке со взрослыми. То есть один взрослый сможет взять одного ребенка», — цитирует «РИА Новости» Полякова.
При этом он отметил, что нормативные документы по данному вопросу пока не утверждены.
«Как только указанный документ будет утвержден, у каждого зарегистрированного на нашем сайте болельщика в личном кабинете появится возможность оформлять бесплатный проезд для ребенка и получить на него посадочный купон», — добавил глава дирекции.
Мировое первенство по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ранее портал iz.ru сообщал, что для буйных болельщиков во время ЧМ будут организованы специальные изоляторы прямо на стадионах.
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