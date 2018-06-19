В Самару прилетят болельщики сборной Дании

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В Самару прибывает основная организованная группа болельщиковиз 180 датчан. Болельщики сборной Дании прилетят рейсом из Копенгагена в аэропорт «Курумоч» 20 июня в 13.25 самарского времени. Остальные датские болельщики будут добираться в Самару небольшими группами.Ожидается, что на матче Дания – Австралия, который состоится на «Самара Арене» 21 июня в 16.00 по самарскому времени «Викингов» (так называют болельщиков Дании), поддержат более 1800 человек, сообщает облправительство.