Я нашел ошибку
Главные новости: 
ГИБДД устроит для жителей Самары детский праздник по правилам дорожного движения
ГИБДД устроит для жителей Самары детский праздник по правилам дорожного движения
Что чаще всего теряют болельщики в Самаре?
Что чаще всего теряют болельщики в Самаре?
В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания Они открылись в преддверии второго матча ЧМ-2018.
В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания
Самарская киностудия «Три товарища» представила тизер документального фильма, посвященного Самаре.
Самарская киностудия «Три товарища» представила тизер документального фильма, посвященного Самаре
В Самаре сотрудники ОМОН Росгвардии провели «День открытых дверей» для ребят из детского дома
В Самаре сотрудники ОМОН Росгвардии провели «День открытых дверей» для ребят из детского дома
В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии
В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии
В Самаре начался суд над врачом-реаниматологом, которого обвиняют в смерти ребенка
В Самаре начался суд над врачом-реаниматологом, которого обвиняют в смерти ребенка
В Госдуме предложили давать выходные в жару людям с заболеваниями сердца
В Госдуме предложили давать выходные в жару людям с заболеваниями сердца
сегодня  Четверг, 21 июня, 10:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/06:
USD 63.62
-0.45
EUR 73.61
-0.57
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии

21 июня 2018 09:59
65
В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии
Часть из них прибыла прямым самолетом из Копенгагена.

Самолет из Копенгагена впервые приземлился в Самарской области в среду, 20 июня. Об этом сообщил представитель международного аэропорта Курумоч, пишет 63.ру.
— Рейс авиакомпании Danish Air Transport прямиком из Копенгагена впервые приземлился на самарской земле. Этим рейсом воспользовались почти две сотни болельщиков. Датчане — в красном, как и их сборная, австралийцы — в желтом. Как видите, у всех — отличное настроение, — рассказал представитель Курумоча.

Поболеть за свои команды иностранцы смогут 21-го числа на «Самара Арене». Начало матча в 16:00.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
21 июня 2018  10:25
Что чаще всего теряют болельщики в Самаре?
Что чаще всего теряют болельщики в Самаре?
Сотрудники бюро находок делятся самыми необычными "потеряшками".  ЧМ-2018
39
21 июня 2018  10:19
В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания Они открылись в преддверии второго матча ЧМ-2018.
В Самаре работают фан-посольства Австралия и Дания
Они открылись в преддверии второго матча ЧМ-2018. ЧМ-2018
42
21 июня 2018  09:59
В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии
В Самару прилетели тысячи поклонников футбола из Дании и Австралии
Часть из них прибыла прямым самолетом из Копенгагена. ЧМ-2018
64
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7245
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7777
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7605
Весь список
Спорт в регионе
20 июня 2018  16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» заявил Василий Уткин.
Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
302
20 июня 2018  09:50
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
190
20 июня 2018  09:04
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
204
19 июня 2018  17:04
Посетители матчей ЧМ-2018 в режиме реального времени могут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом городе-организаторе.
Информационный канал стадиона "Самара Арена"
Посетители матчей ЧМ-2018 в режиме реального времени могут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом... Спорт в регионе
396
19 июня 2018  11:52
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
20 июня в Самаре будет проходить тестирование ГТО
В рамках мероприятия пройдет торжественное награждение знаками отличия комплекса ГТО. Спорт в регионе
284
19 июня 2018  11:24
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
Связано это с продолжающейся реконструкцией базы «КС» и ремонтом гостиницы второй команды. Спорт в регионе
262
18 июня 2018  23:40
И благодарят Россию за гостеприимство.
Посмотрите, как исландские болельщики поют "Калинку"
И благодарят Россию за гостеприимство.  Спорт в регионе
945
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
253
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
383
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
66
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
43
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
40
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
571
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
37
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
445
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
733
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
899
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
632
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1995
Весь список

Мероприятия
ГИБДД устроит для жителей Самары детский праздник по правилам дорожного движения
Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает самарцев и гостей города на День дружбы народов
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной Самары пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда