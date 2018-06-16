В Самару из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018

Сегодня, 16 июня на железнодорожный вокзал Самара из Москвы прибыл первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.На матч Коста-Рика – Сербия, который состоится 17 июня на стадионе «Самара-Арена», прибыли более 700 футбольных фанатов.В период проведения Чемпионата мира для бесплатной перевозки болельщиков назначен 71 рейс дополнительных поездов по маршрутам Самара – Москва/Казань/Н.Новгород/Волгоград/Саранск. На сегодняшний день болельщиками забронировано около 29 тысяч билетов. Самыми популярными остаются поезда из Москвы. В перевозках задействован новейший подвижной состав, c вагонами, оснащенными всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки, сообщает КбшЖД.

Матчи Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Для получения права на бесплатный проезд, в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи и оформить паспорт болельщика. Далее необходимо пройти регистрацию на сайте www.tickets.transport2018com и оформить проезд до города, в котором состоится матч.